Килограмм кофе стоит 600 руб.;5 кг кофе стоит столько же сколько 10 кг чая какова цена 1 кг чая. реши задачу 2-мя способами.

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1 способ1) сколько стоит 5 кг кофе 600х5=3000 руб.2) сколько стоит 1 кг чая 3000/10=300 рублей - стоит 1 кг чая2 способ пусть 1 кг чая стоит - х руб. составим и решим уравнения10х=5*600 отсюда находим х х= 5*600/10 = 3000 руб.