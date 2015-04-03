Соловьи прилитают весной и радуют нас чудесным пением. Первыми прилетают самци. О??и приманивают самочек и поют всю ночь напролет. В это время опытные ловцы могут легко их поймать. Но теперь не держат соловьев в клетках. Раньш...

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Соловьи прилитают весной и радуют нас чудесным пением. Первыми прилетают самци. О??и приманивают самочек и поют всю ночь напролет. В это время опытные ловцы могут легко их поймать. Но теперь не держат соловьев в клетках. Раньше талантливые певцы очень цинились. За хорошего соловья купцы платили тысячу рублей. Теперь я хожу слушать соловьев в рощю. Как прекрастно они поют на восходе солнца! (62 слова)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СамцЫ.  2. ЦЕнились. Проверка: цена. 3. РощУ. Чу-щу пишу с буквой у. 4. ПрекраСНо. Т не пишется. Проверка: прелесть.  5. ПрилЕтают. Проверка: полёт, лётчик.
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