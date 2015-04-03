Характеристика Эвелины слепой музыкант
Литература
Характеристика Эвелины слепой музыкант
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Эвелина — поздняя дочь очень спокойных и любящих родителей — панов Яскульских. Эвелина — необыкновенно разумная и рассудительная девочка. Внешне совсем ребенок, она способна на понимание, жертвенность и сострадание, свойственное взрослой женщине. «Есть натуры, заранее предназначенные для тихого подвига любви, coединенной с печалью и заботой, — натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немыслим будничный подвиг жизни…
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