Прочитайте. образуйте сложные имена прилагательные обазначающие цвета или отенк?? цветов образец серебристо белый

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Прочитайте. образуйте сложные имена прилагательные обазначающие цвета или отенк?? цветов образец серебристо белый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темно - синий, светло - красный, ярко - розовый, сине - голубой, желто - белый, нежно - сиреневый, сочно - серебряный...
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