Что изучает наука и история

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История изучает то, что происходило раньше, а наука смотря какая.
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