Найдите алгеброическую сумму одночленов. Какое из заданий некорректно? а) 6х+(-18х) б) а+2,2а^2-3a^3 в) 3ab-5.4ab+2.8ab-ab г) 1/4z^3-2/9z^3+7/12z^3 д) x^5/6+x^5/7-x^5/8+x^5/3

Математика

Найдите алгеброическую сумму одночленов. Какое из заданий некорректно? а) 6х+(-18х) б) а+2,2а^2-3a^3 в) 3ab-5.4ab+2.8ab-ab г) 1/4z^3-2/9z^3+7/12z^3 д) x^5/6+x^5/7-x^5/8+x^5/3

Автор: Гость