Сколько раз цифра 7 ,если записать числа 1,2,3,4...2015,2016 все подряд?
Математика
Сколько раз цифра 7 ,если записать числа 1,2,3,4...2015,2016 все подряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+34-5+6-7=40 Вот) Удачи тебе)
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