Рассказ я капелька помогите мне

Гость: Гость:

В огромном море жила одна маленькая капелька, вокруг нее были ее подружки, точь-в-точь такие, как и она. Они катались на волнах, спускались на самое дно моря, приплывали к берегу, и уплывали прочь. Капелька всегда мечтала немного разнообразить свою повседневность. В один жаркий день, она почувствовала лёгкость, она парила над своим родным морем и спустя какое-то время оказалась на облочках. Там были такие же капли. Они были ей чужие и холодные. и В этот момент капелька затоскавала по своему морю. И тут, погода ухудшилась, облочко нахмурилось, и капелька почувствовала что летит вниз, в своё родное море. Она была счастлива вновь увидеть своих подружек.