Упростите числовое выражение а 6:(1/2+1/2) б 12:(1/2+1/2+1/2+1/2) в (1/5+1/5+1/5)•1/3
Математика
Упростите числовое выражение а 6:(1/2+1/2) б 12:(1/2+1/2+1/2+1/2) в (1/5+1/5+1/5)•1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А: 6:(1/2+1/2)=6:(2:2)=6:1=6 б: 12:(1/2+1/2+1/2+1/2)=12:(1+1)=12:2=6 в: (1/5+1/5+1/5)×1/3=(0,6×1):3=0,2
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