Чем отличаются друг от друга атомы разных химических элементов? Физика
Физика
Чем отличаются друг от друга атомы разных химических элементов? Физика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количеством протонов электронов нейтронов, радиусом притяжения, кол-вом электронных подуровней
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