Какие новшества петра 1 тебе уже были известны

Окружающий мир
Какие новшества петра 1 тебе уже были известны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пётр 1 завез картофель в Россию,привёз табак и приказал сбрить бороды боярам.
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