Даны натуральные числа A и B (Bgt;A).Написать программу, выводящую на экран последова??ельность натуральных чисел от A до B, не включая A и B Помогите пожалуйста не могу понять !!!

Информатика
Даны натуральные числа A и B (Bgt;A).Написать программу, выводящую на экран последова??ельность натуральных чисел от A до B, не включая A и B Помогите пожалуйста не могу понять !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите, пожалуйста! Очень прошу... Только с решением!
Ответить
Математика
Номер 2 и 3 прошу дам 20 баллов
Ответить
Алгебра
В прямоугольном треугольнике ABC(угол B-прямой) на гипотенузе взяли точку , так ,что BD=DC.Докажите,что BD=DA.
Ответить
Химия
СОСТАВЬТЕ УРОВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ ХЛОРА)ПППЖЖЖ БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГОДАРНА ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ СРОЧНО)
Ответить
Английский язык
Cat,dog,man,sister,women,club.как переводится?срочно!!
Ответить