Даны натуральные числа A и B (Bgt;A).Написать программу, выводящую на экран последова??ельность натуральных чисел от A до B, не включая A и B Помогите пожалуйста не могу понять !!!

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Даны натуральные числа A и B (Bgt;A).Написать программу, выводящую на экран последова??ельность натуральных чисел от A до B, не включая A и B Помогите пожалуйста не могу понять !!!

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