Даны растворы содержащие ионы Ag+,SO42-,H+,I- С помощью каких реакций можно определить эти растворы?
Химия
Даны растворы содержащие ионы Ag+,SO42-,H+,I- С помощью каких реакций можно определить эти растворы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 ( AgCl - белый творожистый осадок)BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl ( BaSO4 - белый осадок)H(+) - лакмус красный цвет раствора, метиловый оранжевый - розовыйAgNO3 + HI = AgI + HNO3 ( AgI - жёлтый творожистый осадок)
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