Даны русские слова и их переводы на белорусских языках Светлая Светлая смешивала развешивала слева слева снег снег снимала знімала переводкакого из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с а смешивалась...

Русский язык
Даны русские слова и их переводы на белорусских языках Светлая Светлая смешивала развешивала слева слева снег снег снимала знімала переводкакого из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с а смешивалась б смирилась в сменялась г смягчалась д смеялась Мальчики играли на берегу моря камешками и придумывали для каждого вида камешков свои названия смотрите как у меня много крелооов воскликнул Даня Миша огорчился А у меня только один крел Яша поправил его одна крела падоет на а Владик возвразил да нет ода крелова падоет на о кто из ребят точно ошибся в оброзованний единственого числа нового слова а только Миша б только Яша в только Владик г все кроме Миши д все кроме Владика в какой паре словп не однокоренные а спрашивать справка б завешивать зановеска в замечать отметка г выбирать уборка д во всех парах слова однокореные Андриан едет в московском метро он проехал станций Южную. Чертановскую. Севастопольскую. Нахимовский проспект. Нагорную. Нагатинскую. ,,как логично" воскликнул он и в этот момент диктор обьявил Осторожно двери закрываются Следуйщая станция Тульская .Ну вот подумал Адриан. лучше бы это была Тюльская а 1 Серпуховская 2 Чеховская 3 Тимирязевская 4 Менделеевская 5 Пражская однажды Гусак,Червяк,Барсук,Поросёнок и Бурундук поспорили у ког самое простое имя какое это имя а Гусака б Червяк в Барсук г Поросёнок д. только у Бурундука озвучивая фильм актёры читали вслух предложения -Давай поешь бульончику и всё пройдёт -когда поешь становится немного теплей -поешь полежишь и немного отойдёшь -приедешь поёшь и ещё позанимаешся -ветер у костра не посидишь и не поешь какое предложенние можно прочитать вслух двумя способоми так что от этого будет меняться смысл? а первое б 2 в 3 г 4 д 5 П Ж 50 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) смеялась г) все кроме Миши г) выбирать уборка 4) Менделеевская в) барсук
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