Образуйте краткие страдательные причастия прошедшего времени. Выкаченная бочка Высушенное растение Замешенное тесто
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Образуйте краткие страдательные причастия прошедшего времени. Выкаченная бочка Высушенное растение Замешенное тесто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бочка выкачена, растение высушено,тесто замешано. Написал с одной н, т.к в данном случае причастие играет роль сказуемого в предложении.
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