Объем тела полученного вращением вокруг оси абсцисс фигуры ограниченной линиями y=sqrt7xв кубе, у =0 х=-1и х=1

Математика
Объем тела полученного вращением вокруг оси абсцисс фигуры ограниченной линиями y=sqrt7xв кубе, у =0 х=-1и х=1
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