Объем тела полученного вращением вокруг оси абсцисс фигуры ограниченной линиями y=sqrt7xв кубе, у =0 х=-1и х=1
Математика
Объем тела полученного вращением вокруг оси абсцисс фигуры ограниченной линиями y=sqrt7xв кубе, у =0 х=-1и х=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста! хорошей учёбы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Русский язык
Спишите объясняя правописание пропущенных букв не беречь пор...сли - не видеть и дерева. Черные водор...сли ложаться под ногами. Озера чуть не на в...
Математика
Фабрики пришивают 5 пуговиц на каждое пальто в день изготавливать по 10 порта на ск??лько дней хватит 250 пуговиц
Русский язык