В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин

Математика
В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9х3=27(кг) Ответ: 27 кг конфет
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