В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин
Математика
В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9х3=27(кг) Ответ: 27 кг конфет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Спишите объясняя правописание пропущенных букв не беречь пор...сли - не видеть и дерева. Черные водор...сли ложаться под ногами. Озера чуть не на в...
Математика
Фабрики пришивают 5 пуговиц на каждое пальто в день изготавливать по 10 порта на ск??лько дней хватит 250 пуговиц
Русский язык