В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин

Математика

В магазин привезли 9 коробок конфет по 3 килограмм в каждой Сколько конфет привезл?? в магазин

Автор: Гость