Морфологический разбор слов цветными и всеми

Русский язык
Морфологический разбор слов цветными и всеми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Цветными- прил., (какими?) 2. н.ф.- цветной, полная форма, мн.ч. (падеж указать не могу указать,т.к. не вижу предложения) 3. Синтаксическая роль в предложении ( тоже не могу)
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