Короткий рассказ о религии христианство срочно ! даю 25 баллов

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Христиа́нские рели́квии — свято хранимые и почитаемые христиа́нами предметы, мощи и объекты, связанные с событиями прошлого, с атрибутами жизни святых, пророков или Бога. Все христианские реликвии освящены церковью и являются объектами почитательного поклонения, разной степени важности в зависимости от значимости события или святого. Историческая обоснованность многих реликвий иногда подвергается сомнению.