Дыхательная система Кольчатых червей. Пищеварительная система Кольчатых черве??.

Биология
Дыхательная система Кольчатых червей. Пищеварительная система Кольчатых черве??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дыхание у кольчатых червей происходит всей поверхностью тела.  Пищеварительная система представлена передним, средним и задним кишечником
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