Сочинение 10 класс Островский гроза."взаимоотношение детей и родителей" Прошу помогите. СРОЧНО, НАДО ДО 17
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Сочинение 10 класс Островский гроза."взаимоотношение детей и родителей" Прошу помогите. СРОЧНО, НАДО ДО 17
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Пьеса Александра Николаевича Островского «Гроза» для нас является исторической, так как показывает быт мещанства. «Гроза» была написана в 1859 году. Она является единственным произведением задуманного, но не реализованного писателем цикла «Ночи на Волге».Главная тема произведения – описание конфликта, возникшего между двумя поколениями. Семья Кабанихи типична. Купечество держится за свои старые нравы, не желая понимать молодое поколение. А так как молодые не хотят следовать традициям, их подавляют.Я уверен, что проблема, поднятая Островским, актуальна и сегодня. Многие родители не хотят воспринимать своих детей, как личностей. Для них очень важно, чтобы их дети думали, как они и повторяли их поступки. Отец и мать считают, что они вправе решать, где их ребёнок будет учиться, с кем он должен дружить и т.д.Читая «Грозу», я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, меня потрясала точность передачи образов эпохи. Потрясающе яркая и злобная Кабаниха. Островский очень чётко передал контраст образа, главным пороком которого является лицемерие. С одной стороны она набожная и готовая всем помогать, этакая самаритянка, с другой стороны, в домашних условиях она ведёт себя как тиран. На мой взгляд, это очень страшный человек. Кабанова полностью раздавила своего сына Тихона. Он представлен в пьесе в виде жалкого, беспомощного существа, не вызывающего никакого уважения.С другой стороны, меня потрясла безысходность ситуации, в которой оказалась Екатерина, чистая и светлая женщина. В душе она очень сильна, так как воспитана не в традициях общества города Калинова. Она противопоставлена обществу, устоям, которые, как монолит стоят на пути её свободы. Она живёт с убогим мужем, которого просто невозможно любить. Он не личность, он просто пустое место. Читая, я испытывал жалость к Екатерине и радость за себя, что живу в совершенно ином мире. Хотя черты пережитков прошлого в нашем мире ещё есть.Пьеса Островского «Гроза» показала кризис общества, когда прорастают ростки нового, более просвещённого сознания. Старое сознание стремится растоптать всё, что не соответствует его представлениям.Гроза – это символ стихии, которая скоро сметёт всё, что кажется незыблемым. Мир изменится. К сожалению, Катерина об этом уже не узнает. Её душа не вынесла разрывающих её противоречий, заставив пойти женщину на страшный грех.
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