Объем кубика 27 кубических дециметров Чему равно ребро кубика
Математика
Объем кубика 27 кубических дециметров Чему равно ребро кубика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 27 V = a^3 a^3=27 a=3 а - ребро куба, V - объем
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