Помогите пожалуйста! Способность молекулы хлорофилла поглощать сине-фиолетовые ??учи видимой части спектра связаны с наличием в молекуле хлорофилла … 1) порфиринового кольца 2) метиновых мостиков 3) карбоциклического кольца 4...

Биология
Помогите пожалуйста! Способность молекулы хлорофилла поглощать сине-фиолетовые ??учи видимой части спектра связаны с наличием в молекуле хлорофилла … 1) порфиринового кольца 2) метиновых мостиков 3) карбоциклического кольца 4) спирта
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Порфиринового кольца это правильный ответ
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