Напишите как вы празднуете дни рождения со своей семьей на казахском языке
Қазақ тiлi
Напишите как вы празднуете дни рождения со своей семьей на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биз мейрам болганда бауырсак куырып. курт жасап отбасымызбен бирге откиземиз. Кейде уйге конактар келеди, сонда мен Анапа комек беремин. Конак келгенде биринши амандасуымыз керек. Казактарда мейрам немесе той болса арине ет асады. Мине осылай мейрамды кызыкты откиземиз!
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