Помочь составить песенный концерт для пятого класса

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Текст песни Е. Птичкин - М. Пляцковский - Сказки гуляют по свету1.Сказки гуляют по свету, Ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, Бродят на зорьке в туманах. А принц Белоснежку полюбит. А жадность Кащея погубит... Пусть Зло на проделки хитро, Но все ж побеждает Добро! 2.Мир озарив чудесами, Сказки летят над лесами, На подоконник садятся, В речку, как в окна, глядятся. А Золушку выручит фея, Не станет Горыныча Змея... Пусть Зло на проделки хитро, Но все ж побеждает Добро! 3.Сказки со мною повсюду, Их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне ресницы — Вмиг Сивка-Бурка приснится. А месяц засветится ясный, В глазах Василисы Прекрасной... Четыре черненьких чумазеньких чертенка" 1. Ни на мгновенья годы детства не верну я,Но вспоминаю я, как много лет назад,Однажды мне пропели песенку смешнуюПро четырёх чумазых чёрненьких чертят.Уже никак не назову себя ребёнком,Но станет весело, едва произнесёшь:"Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж"."Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж". 2. Давно студенческие годы за плечамиИ та нелёгкая зачётная пора,Когда над первыми своими чертежамиМне предстояло потрудиться до утра.Но на свидание звала меня девчонка,По спящим улицам бродили мы и что ж..."Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж"."Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж". 3. Опять из дома позвала меня дорога.И хоть такое расставанье не впервой,Но ухожу я от родимого порогаС неясной грустью, с непонятною тоской.И песня детства по пятам летит вдогонку,И ты уже весёлым голосом поёшь:"Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж"."Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнкаЧертили чёрными чернилами чертёж". Ни на мгновенья годы детства не верну я,Но вспоминаю я, как много лет назад,Однажды мне пропели песенку смешнуюПро четырёх чумазых чёрненьких чертят. Пусть Зло на проделки хитро, Но все ж побеждает Добро!