Помогите определить координаты точек пж ПОМОГИТЕ ПЖЖЖЖЖЖ помогите умоляю

Математика
Помогите определить координаты точек пж ПОМОГИТЕ ПЖЖЖЖЖЖ помогите умоляю
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