Кроссворд на тему мүшел жас
Қазақ тiлi
Кроссворд на тему мүшел жас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"мушель" - так по-казахски называется 12-летний цикл жизни. Вообще же само слово, по-видимому, происходит от "муше", что в переводе означает "часть", "доля". Так, магическое число12 присутствует во многих важных ритуалами. Например, считалось, что в теле человека и животных присутствует 12 главных составляющих, на 12 частей делят и жертвенного барашка, в году, соответственно,12 месяцев, а календарный цикл состоит из 12 животных.Вот эта замечательная когорта: мышь,корова,барс,заяц,дракон змея,лошадь,овца, обезьяна,курица,собака, кабан.Казахский
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