Даны три числа :А=11000(2),В=18(10),С=27(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счисления.

Информатика

Даны три числа :А=11000(2),В=18(10),С=27(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счисления.

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