Даны три числа :А=11000(2),В=18(10),С=27(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счисления.
Информатика
Даны три числа :А=11000(2),В=18(10),С=27(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11000(2)-23(10),18(10)-10010(2),27(10)-11011(2)
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