Даны три числа первое четыре целых одна пятая второе на 5 больше чем первое а треть на три целых одна пятая больше второго какова сумма двух чисел?
Математика
Даны три числа первое четыре целых одна пятая второе на 5 больше чем первое а треть на три целых одна пятая больше второго какова сумма двух чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 1/5 +5 = 9 1/5 - второе число 2. 9 1/5 + 3 1/5 = 12 2/25 - третье число 3. Итого сумма трех чисел - 25 4/5
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