Даны три числа первое четыре целых одна пятая второе на 5 больше чем первое а треть на три целых одна пятая больше второго какова сумма двух чисел?

Математика

Даны три числа первое четыре целых одна пятая второе на 5 больше чем первое а треть на три целых одна пятая больше второго какова сумма двух чисел?

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