Какие Жанры Русской Литературы есть в 14,15веках? Можно по подробнее о жанрах?

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1) Борьба против татаро-монгольского нашествия и ордынского ига стала ведущей темой произведений устного народного творчества. Среди них особо выделяется Сказание о битве на Калке, О рязанском богатыре Евпатии Коловрате, О Куликовской битве. Слагались былины о татаро-монгольском нашествии, в котором сказатели обращались к образам древнерусских богатырей вокруг старого князя Владимира Красное Солнышко. В ХIV-ХV вв. заканчивается складывание былинного эпоса. Борьба с агрессией немцев и шведов нашли отражение в сказаниях о Невской битве и Ледовом побоище. Новгородские былины о Василии Буслаеве и Садко отражали богатство и мощь независимого вольного города. 2) В этот период сложился новый жанр устного народного творчества – исторические песни, где в отличие от былин герои, события были конкретными, взятыми из реальной действительности. В исторических песнях отражался подвиг людей пытавшихся остановить орду Батыя и о борьбе с игом. В песне об Авдотье Рязаночке, говорилось о простой горемыке, проявившей большое мужество, когда она уводила из полона - (плена) жителей Рязани. Надежда на скорое падение ордынского ига была выражена в песне «о Щелхане» посвященной восстанию Твери. Во времена монгольского нашествия погибло множество книг, но традиции письменности и книгописания были сохранены. По-прежнему продолжала распространяться грамотность и письменность. Об этом свидетельствуют археологические раскопки в Новгороде, где были обнаружены берестяные грамоты. Уникальной находкой являются берестяные учебные тетрадки новгородского мальчика Онцифира. В 14-15 вв. на Руси существовали специальные училища для детей, в которых работали учителя - книжники. Сведения об этом содержаться в описании жизни русских святых. В этот период продолжает активно развиваться книжное дело. Крупнейшими центрами становятся монастыри, где были книгописные мастерские и библиотеки. Особенно известны были Троицко-Сергеевский монастырь, Кирило-Белозерский и Соловецкий монастыри. Так же мастерские существовали и при княжеских дворах. Книги, как правило, создавались на заказ и очень редко на продажу. В 14-15 вв. на смену дорогому пергаменту и бересте пришла бумага, ввозимая из Европейских стран (Италия, Франция) . Изменилась и графика письма. Уставное письмо сменилось полууставным. А в деловых бумагах утвердилась скоропись. 3) Русская литература 14-15 вв. унаследовала публичность древнерусской литературы. 4)По-прежнему развивалась летопись, но теперь она во многом носила местный характер. С возвышением Москвы объединение русских земель вокруг нее привело к тому, что московское летописание начинает приобретать общегосударственный характер. Первым общерусским летописным сводом стала Троицкая летопись, созданная в Москве в начале 15 века, одним из самых знаменитых летописных сводов стал Московский свод 1479 года. Все московские летописи были проникнуты мыслью о необходимости объединения русских земель и сильной великокняжеской власти. 5) Центральной темой литературы была борьба русского народа против захватчиков. Следствием этого было появление воинской повести. Для этого жара было характерно то, что в основе лежали конкретные события, а персонажи реально существовали. Одним из выдающихся памятников этого жанра является повесть о разорении Рязани Батыем, где осуждались княжеские распри, как главная причина поражения Под влиянием победы на Куликовском поле возникли произведения Куликовского цикла. Проникнутые мыслью о единстве русских земель, как залог победы над ордой. «Сказания о мамаевом побоище» самое объемное произведение, и «Задонщина» , которая тесно связана со «Словом о полку Игореве» . Главная идея «Задонщины» - распри ведут к поражению, единство между князьями залог победы над врагом 6) Большое развитие в это время получила житейская литература. 7)Не прервалось культурное общение Руси со многими народами Европы и Азии. Сочинения новгородца Стефана и смолянина Игнатия, побывавших в Констанополе, а также «Хождение за 3 моря» Афанасия Никитина-1466 г.