Отзыв к картине "Девочка с персиками" Для 3 класса

Гость: Гость:

Глядя на картину, мы видим очень живую и загорелую девушку. У нее большие темные глаза, в которых затаился какой-то огонек. Вся залитая светом, врывающимся через окно, она пристально смотрит на зрителя. Этот необыкновенно бодрящий солнечный свет насыщает все пространство большой и светлой комнаты. Он играет разноцветными отблесками и на стене, и на повешенном в простенке блюде, и на спинке стульев, и на столике у окна. Притаившийся на столе и виднеющийся справа подсвечник тоже отражает этот радостный свет. Серебряный нож, который лежит на столе, ярко сверкает на фоне белоснежной скатерти. Не задерживаясь на окружающих предметах, свет скользит по лицу девочки, рождает на ее розовой блузке игру сиреневых и голубых бликов.