Определите в какой век вы совершили воображаемое путешествие если известно что С??фийский собор в Киеве построили по приказу Ярослава Мудрого?
История
Определите в какой век вы совершили воображаемое путешествие если известно что С??фийский собор в Киеве построили по приказу Ярослава Мудрого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Софийский собор строили с 1037 по 1041 года, то вы бы совершили путешествие в 12 веке.
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