Определите в какой век вы совершили воображаемое путешествие если известно что С??фийский собор в Киеве построили по приказу Ярослава Мудрого?

История
Определите в какой век вы совершили воображаемое путешествие если известно что С??фийский собор в Киеве построили по приказу Ярослава Мудрого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Софийский собор строили с 1037 по 1041 года, то вы бы совершили путешествие в 12 веке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1. На рис. 146 ВО = МО, ∠ABC = 45°; ∠BCM = 50°; ∠AOC = 95°. Знайдіть кут М . Доведіть, що ∆АВО = ∆СМ??.
Ответить
Українська мова
Як зробити слово друзі 1. Аналізоване слово 2.На яке питання відповідає 3.яка це ??астина мови 4. Власна чи загальна назва 5.З якими слов...
Ответить
Українська мова
Текст про свою мрію влітку відпочити в Карпатах 5-7 речень
Ответить
Математика
Из деревни одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 10км/ч, а скорость другого - 8км/ч. Какое...
Ответить
Алгебра
Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(...
Ответить