Текст про свою мрію влітку відпочити в Карпатах 5-7 речень
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Текст про свою мрію влітку відпочити в Карпатах 5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я б дуже хотілаб відпочити в карпатах. Там дуже гарна природа! Я там ще ніколи небула, тож для мене це буде безмежно цікаво! я мрію там побачити гори, вівців тагуцулів зїздити в карпати це моя мрія!
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