Текст про свою мрію влітку відпочити в Карпатах 5-7 речень

Гость: Гость:

Я б дуже хотілаб відпочити в карпатах. Там дуже гарна природа! Я там ще ніколи небула, тож для мене це буде безмежно цікаво! я мрію там побачити гори, вівців тагуцулів зїздити в карпати це моя мрія!