Из деревни одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 10км/ч, а другой 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 5 часов? СОСТАВЬТЕ ОБРАТНУЮ ЗАДАЧУ И РЕШИТЕ ЕЕ

Гость: Гость:

Для начала решу данную задачу: 1) 10*5=50 км - расст. 1 всадника 2)8*5=40 км - расст. 2 всадника 3) 50+40 = 90 км - между ними через 5 часов Теперь обратная задача: Из деревни одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 10 км/ч, а другой 8 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 90 км? (90:(10+8)=5ч)