Выпиши из предложений вводные слова и вводные сочетания и распредели их по значениям в таблицу. (Знаки препинания не расставлены). 1. Проливные дожди удивительное дело не затопили луга. 2. Но к сожалению заключительная част...

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Выпиши из предложений вводные слова и вводные сочетания и распредели их по значениям в таблицу. (Знаки препинания не расставлены). 1. Проливные дожди удивительное дело не затопили луга. 2. Но к сожалению заключительная часть статьи предлагающая пути борьбы с коррупцией выглядит неубедительно. 3. Таким образом появится более гибкая система непрерывного образования. 4. ― По-твоему в выходной день инстинкт на муравьёв не действует что ли? (В. Медведев) 5. Историк пытается найти причину а следовательно и некое оправдание выходке Разина бросить за борт княжну. 6. По утверждению авторов изобретения процесс во многом похож на кристаллизацию воды и тоже полностью обратим. Вводные слова,выражающие отношение говорящего к тому, что он сообщает: указывающие на последовательность изложения: указывающие на источник сообщения:

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