Уравнение 1365 минус 4 умножить на икс равно 1297
Математика
Уравнение 1365 минус 4 умножить на икс равно 1297
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1365-4*х=1297 Решение: х=1365-1297 х=68 х=68:4 х=17 Проверка: 4*17=68 1365-68=1297
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