А под ивой которая склонилась небольшое зеркальце теплого лесного ручья. определ??ть род число и падеж имен прилагательных

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А под ивой которая склонилась небольшое зеркальце теплого лесного ручья. определ??ть род число и падеж имен прилагательных

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