А под ивой которая склонилась небольшое зеркальце теплого лесного ручья. определ??ть род число и падеж имен прилагательных
Русский язык
А под ивой которая склонилась небольшое зеркальце теплого лесного ручья. определ??ть род число и падеж имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшое- Винительный, Лесного и тёплого родительный.
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