АВСД-паралелограм.Який з векторів дорівнює вектору ВО? А)Вектор ОС .Б)Вектор СО . В) вектор ДО. Г) Вектор ОД. Почему именно этот ответ вы выбрали? ОЧень нужно. Спасибо)СРОЧНОООО!!!
Геометрия
АВСД-паралелограм.Який з векторів дорівнює вектору ВО? А)Вектор ОС .Б)Вектор СО . В) вектор ДО. Г) Вектор ОД. Почему именно этот ответ вы выбрали? ОЧень нужно. Спасибо)СРОЧНОООО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если О середина диагонали параллелограмма АВСД, то равный вектору ВО может быть только вектор ОД, так как точкой пересечения диагонали делятся пополам, значит |BO|=|OD| - длины значит равны и они сонаправлены, т.е. коллинеарны и направлены в одну сторону!
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