Привет,найдите пж число X,если 2/3 числа Х равны 7/12 ???
Математика
Привет,найдите пж число X,если 2/3 числа Х равны 7/12 ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3x=7/12 x=7/12:2/3 x=7/8
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