К каким классам относятся: Ель,Сосна,Лиственница,Берёза,Дуб,Осина,Тополь.Помогите пожалуйста!Даю много балов!!!

Биология
К каким классам относятся: Ель,Сосна,Лиственница,Берёза,Дуб,Осина,Тополь.Помогите пожалуйста!Даю много балов!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Сосна -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Лиственница -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Береза -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Дуб -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Осина -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Тополь -- отдел Покрытосеменные. класс Двудольные.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед ему выехал друг??й автомобиль и догнать его через 5 часов . С какой скоростью ...
Ответить
Русский язык
Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии? срочно надо плизззззз
Ответить
История
Какое влияние на сферы общественной жизни оказали 1)Политическая раздробленнос??ь 2)Татаро-монгольское нашествие и иго 3)Угроза с Северо-За...
Ответить
Русский язык
Кто такой вежливый человек.
Ответить
Математика
Помогите пожайустаа б) 8-x=4 1/7
Ответить