К каким классам относятся: Ель,Сосна,Лиственница,Берёза,Дуб,Осина,Тополь.Помогите пожалуйста!Даю много балов!!!
Биология
К каким классам относятся: Ель,Сосна,Лиственница,Берёза,Дуб,Осина,Тополь.Помогите пожалуйста!Даю много балов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Сосна -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Лиственница -- отдел Голосеменные, класс Хвойные. Береза -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Дуб -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Осина -- отдел Покрытосеменные, класс Двудольные. Тополь -- отдел Покрытосеменные. класс Двудольные.
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