Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии? срочно надо плизззззз
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Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии? срочно надо плизззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это оператор, Главные качества : терпение,дисциплина,ответственность
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