Из 2 сел расстояние между которыми 782 Киллометра на встречу друг другу выехали два автобуса.Скорость первого 40 км/ч ,а второго 94 % от скорости первого.Они встретелись через два часа.Какова скорость рервого автобуса?Тут не пр...
Математика
Из 2 сел расстояние между которыми 782 Киллометра на встречу друг другу выехали два автобуса.Скорость первого 40 км/ч ,а второго 94 % от скорости первого.Они встретелись через два часа.Какова скорость рервого автобуса?Тут не правильное условие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 км в час.......................
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