Из 2 сел расстояние между которыми 782 Киллометра на встречу друг другу выехали два автобуса.Скорость первого 40 км/ч ,а второго 94 % от скорости первого.Они встретелись через два часа.Какова скорость рервого автобуса?Тут не пр...

Математика

Из 2 сел расстояние между которыми 782 Киллометра на встречу друг другу выехали два автобуса.Скорость первого 40 км/ч ,а второго 94 % от скорости первого.Они встретелись через два часа.Какова скорость рервого автобуса?Тут не правильное условие?

Автор: Гость