Випиши 1 речення із художнього твору
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Випиши 1 речення із художнього твору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Твоя троянда така дорога тобі через те,що ти віддав їй стільки часк
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