Дано А(-2;5) та В(4;3). Знайдіть координати вектора Сроооочно!Прошу помогите!
Геометрия
Дано А(-2;5) та В(4;3). Знайдіть координати вектора Сроооочно!Прошу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор АВ(4-(-2); 3-5)= АВ(6;-2) от координаты конца отнимаем координаты начала вектора. Если вектор АВ, то начало А, а конец точка В (от В отнимаем А)
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