Какие ошибки допушины? запиши исправленный предложение. Миша поймал большого оку??я. Он был рад. Пошел тоскливый долгожданный дождь. Во дворе росла черемуха, вся усыпана вишеей . Раздался звонок на обед, и рабочие пошли ужинат...

Русский язык
Какие ошибки допушины? запиши исправленный предложение. Миша поймал большого оку??я. Он был рад. Пошел тоскливый долгожданный дождь. Во дворе росла черемуха, вся усыпана вишеей . Раздался звонок на обед, и рабочие пошли ужинать. Целый день шел кратковременный дождь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых запиши исправленное предложение, во вторых не может быть такого чтоб черемуха была усыпана вишней,и наконец КРАТКОВРЕМЕННЫЙ дождь не может идти целый день. Тут допущены смысловые ошибки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два числа относятся как 2:7. Найдите эти числа, если их произведение равно: а)14, б) 56. Решите не уравнением, а задачей
Ответить
Другие предметы
Как построить шалаш с кроватью. мне надо сделать шалаш под которым была кровать, недалеко от кровати у меня стоит тумбочка и стол. как сделать?
Ответить
Информатика
Напишите программу вычисления площади круга, если известна длина окружности. Pascal
Ответить
Математика
Найдите длину окружности если ее радиус равен 30 см.Пи=3.1
Ответить
Алгебра
2m+m*(3-(m+1))=m*(2-m)+12 Помогите пожалуйста,от этого зависит четвертная оценка.
Ответить