Какие ошибки допушины? запиши исправленный предложение. Миша поймал большого оку??я. Он был рад. Пошел тоскливый долгожданный дождь. Во дворе росла черемуха, вся усыпана вишеей . Раздался звонок на обед, и рабочие пошли ужинат...
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Какие ошибки допушины? запиши исправленный предложение. Миша поймал большого оку??я. Он был рад. Пошел тоскливый долгожданный дождь. Во дворе росла черемуха, вся усыпана вишеей . Раздался звонок на обед, и рабочие пошли ужинать. Целый день шел кратковременный дождь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых запиши исправленное предложение, во вторых не может быть такого чтоб черемуха была усыпана вишней,и наконец КРАТКОВРЕМЕННЫЙ дождь не может идти целый день. Тут допущены смысловые ошибки
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