2m+m*(3-(m+1))=m*(2-m)+12 Помогите пожалуйста,от этого зависит четвертная оценка.
Алгебра
2m+m*(3-(m+1))=m*(2-m)+12 Помогите пожалуйста,от этого зависит четвертная оценка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2m + m( 3 - m - 1) = 2m - m^2 + 12 2m + m( 2 - m) = 2m - m^2 + 12 2m + 2m - m^2 - 2m + m^2 - 12 = 0 2m = 12 m = 12/2 m = 6
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