Написать текст какие с какими друзьями надо дружить ?)

Гость: Гость:

Ответ: Не важно, какой человек во внешности.Главное -какая у него душа. Ести даже друг выглядит хорошо и по хароктеру нужно быть осторожным. Есть такой тип людей-обманщики. Такие "друзья" могут дружить пока не начнут у тебя что то просить, а если уж в худшем случаи - что то украть. Так что что бы назвать человека другом нужно его узнать очень хорошо. Удачи=]