Написать текст какие с какими друзьями надо дружить ?)

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Написать текст какие с какими друзьями надо дружить ?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Не важно, какой человек во внешности.Главное -какая у него душа. Ести даже друг выглядит хорошо и по хароктеру нужно быть осторожным. Есть такой тип людей-обманщики. Такие "друзья" могут дружить пока не начнут у тебя что то просить, а если уж в худшем случаи - что то украть. Так что что бы назвать человека другом нужно его узнать очень хорошо. Удачи=]
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