Упростите выражение (y-3)(y^2+3y+9)+y(y-4)(y+4) и найдите значение выражения при y=1,5
Алгебра
Упростите выражение (y-3)(y^2+3y+9)+y(y-4)(y+4) и найдите значение выражения при y=1,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y^3-27 +y(y^2-16)= =y^3 -27 +y^3 -16y= = -27-16y= -27 -16*1.5= = -27 -24= -51
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