Напишите формулу, соответствующую названию спирта: 4-метил-3-этил-1-гексен-3-ол. Помогите пожалуйста

Химия
Напишите формулу, соответствующую названию спирта: 4-метил-3-этил-1-гексен-3-ол. Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-метил-3-этил-1-гексен-3-ол.
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