Пословицы о чести и достоинцтвве
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Пословицы о чести и достоинцтвве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не в бороде честь - борода и у козла есть Без грамоты, как без свечки в потемках
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